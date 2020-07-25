В Кривом Роге мужчину держали на привязи и пытали

Правоохранители освободили похищенного. Фото: Reuters

В Кривом Роге освободили 27-летнего мужчину, которого похитили и незаконно удерживали на привязи.

Пострадавшего обнаружили с многочисленными телесными повреждениями. Его доставиы доставили в больницу. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в субботу, 25 июля.

Как отмечается, в квартире задержали и 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.

По данным правоохранителей, мужчина похитил его знакомый у подъезда дома. Он заставил его сесть в автомобиль и отвез в свою квартиру, где надел на мужчину ошейник и привязал.

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"В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и украл ценные вещи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбления полиция открыла уголовные производства (ч.2 ст.146, ч.1 ст.127, ч.2 ст.186 УК Украины).

Харьковские правоохранители взяли с поличным членов этнической группировки. Местные жители, которые неоднократно имели проблемы с законом, похитили человека и требовали выкуп. За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали $ 20 тыс.