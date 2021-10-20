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среда, 20 октября 2021 14:49

В красную зону сегодня могут попасть еще две области - СМИ

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В красную зону сегодня могут попасть еще две области - СМИ
Сегодня о ситуации в своих областях будут докладывать главы Черниговской и Сумской ОГА. Фото: pixabay.com

В красную зону карантина могут перейти еще две области.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС сегодня соберется на заседание для принятия решения, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.

"Источники затруднились сказать, в каких именно регионах планируют усилить карантин. В то же время на заседании будут докладывать о ситуации в своих областях председатели Черниговской и Сумской ОГА", - говорится в сообщении.

Сейчас в красной зоне уже находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

Киевская школа экономики сообщила, что в шаге от красной зоны карантина: Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области.

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С завтрашнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.

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