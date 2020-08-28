В "красную зону" попали еще три района Черновицкой области

На Буковине снова всплеск ковида. Фото: Укринформ

27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".

Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила промаркировать их красным, сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

В этот день от коронавируса вылечились еще 63 жителя области.

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В общем выздоровели 6092 буковинца. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.

Лаборатория протестировала 564 образцов.

В "красную зону" ранее отнесли город Черновцы, Заставненцкий и Кицманский районы области.

"Красная зона" – это запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.