В Китае обнаружили новый способ распространения коронавируса

Ванная комната, где нашли инфекцию, находилась над квартирой, в которой проживали больные. Фото: pexels.com

В Китае заявили, что Covid-19 передается через канализационные трубы и вентиляцию.

Причиной исследования стало обнаружение возбудителя инфекции в ванной комнате нежилой квартиры, сообщает Bloomberg.

Ранее ученые уже выдвигали версию о передаче коронавируса канализацией. Во время проведения последних исследований теория подтвердилась. Ванная комната, где нашли инфекцию, находилась над квартирой, в которой проживали больные. Китайские ученые провели эксперимент, чтобы понять сможет ли вирус распространяться трубами через микрочастицы, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В итоге, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее были случаи заражения Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воду в украинских городах исследовали на коронавирус - что обнаружили

30 августа в Украине зафиксировали 2096 случаев Covid-19, из них 118 детей и 95 медработников. 35 больных умерло, 596 - выздоровели. Всего 56 734 пациентов выздоровели от начала пандемии.

Больше всего случаев коронавируса - 198 - обнаружили в Харьковской области. 188 больных во Львовской, 173 - в Одесской, 171 - В Ивано-Франковской, 160 - в Тернопольской, 148 в Черновицкой.