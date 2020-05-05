В Кировоградской области фиксируют вспышку коронавируса среди медиков

В Кировоградской области 153 медиков заразились коронавирусом. Фото: Reuters

В Кировоградской области коронавирусом заразились 153 медработника.

Среди общего количества больных медработников: 58 - медсестры; 42 - врачи; 37 - санитары. 16 - другие специалисты. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.

"Наибольшее количество инфицированных медиков былj зафиксирована в частной клинике в Кропивницком - 50 человек. Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях", - написал он.

30 инфицированных медиков обнаружены в Центральной городской больнице в Кропивницком.

19 медиков - в областном клиническом госпитале ветеранов войны (8% от общего количества).

15 медиков - в Центре экстренной скорой помощи (1,5% от общего количества).

12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента отчитался об использовании денег из спецфонда

2 медиков с подтвержденным коронавирусом, к сожалению, умерли. Это работники Центра экстренной скорой помощи.

В Украине, по состоянию на утро 5 мая, количество инфицированных коронавирусом возросло до 12697 человек. За сутки умерли еще 13 человек. За сутки зафиксировали 366 новых случаев.