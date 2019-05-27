В киевском метрополитене включат видеонаблюдение

Камеры установлены на всех станциях метро, однако к сети подключены пока только 6 из них. ФОТО: 3m2.kiev.ua

Система видеонаблюдения в киевском метрополитене начнет полноценно работать с июля 2019-го. На сегодяншний день камеры уже установлены на всех станциях метро.

"6 из них уже подключили. До конца следующего месяца планируем подключить все станции метрополитена к оптоволоконным сетям", — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в интервью data.ua.

В планах столичных властей также - запуск системы видеонаблюдения на дорогах.

"Будет фото и видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Проект мы уже тестируем, закупили 20 приборов, 5 уже установили. Один прибор фиксирует около 16 тысяч нарушений. Воплощаем его совместно с МВД и в ближайшее время запустим", — отметил Назаров.

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В киевском метро установили современные турникеты. На первых порах работать они будут в тестовом режиме.