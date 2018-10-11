В Киеве завершилось голосование по переименованию улиц

В Киеве закончилось голосование по переименованиям ряда улиц в столице.
Киевляне не поддержали переименование улицы Маршала Гречко в Подольском районе в улицу Ивана Выговского. "Да" переименованию сказали 495 человек, "нет" - 678, сообщает сайт Киеврады.
Также не было поддержано переименование улицы Российской в Дарницком районе в улицу Юрия Литвинского. Голоса за переименование отдали 877 человек, а "нет" сказали 962 человека.
Также не поддержана была инициатива о переименовании улицы Подвойского в Шевченковском районе в улицу Юрия Глушко. Против выступило почти в два раза больше людей, чем за. Да: 401 Нет: 712.
Не будет в Киеве и улицы Джохара Дудаева. Улица Искровская (названная в честь первой газеты большевиков "Искра") не будет переименована. Да проекту сказали 755 человек, а нет - 870.
Поддержано было переименование улицы Панельной в Днепровском районе в улицу Андрея Аболмасова. 236 голоса за, против были всего лишь 37 голосовавших.
Переименована будет улица Малоземельная в Дарницком районе в улицу Алимпия Галика. Да сказали проекту 213 человека, нет - 23.
Также будет переименована улица Горького в Деснянском районе - в улицу Тодося Осмачко
За проголосовали 241 человека, нет сказали 28.
Улица Проектной 13114 в Дарницком районе будет названа в честь Петра Радзиня. За: 194 Против: 14.
Улица Проектная 13112 в Дарницком районе получит название в честь Андрея Кызыла. Да: 218 Нет: 16.
Также поддержано переименование улицы Проектной 13119 в Шевченковском районе в честь Амины Окуевой. За выступили 834 человека, против - 646.
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Ранее, в Раде приготовились к переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей.
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