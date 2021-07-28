В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото

В Киеве совершили первые рейсы маршрутные автобусы нового образца. Современный транспорт презентовали 28 июля.

Всего на дороги столицы за 529 и 485 маршрутам выедут 39 автобусов 2021 года выпуска, по направлениям 476, 405, 192 - 43 автобуса 2018-2020 годов, 464, 412 - 18 маршруток.

Кроме этого, по маршруту 150 будут курсировать 12 новых гибридных автобусов Volvo. По размерам напоминают обычные троллейбусы.

Автор: Лілія Мыцко Все автобусы имеют современный дизайн

Конкурс на перевозку завершили в июне. Его впервые проводили по новым требованиям. По условиям, водитель должен быть в униформе и разговаривать на украинском языке с пассажирами. Запрещено в салоне включать музыку, развешивать рекламные постеры и другие плакаты.

Во всех автобусах работают кондиционеры: в обычных - у водителя, в гибридных - во всем салоне. Температуру будут контролировать и зимой и летом, рассказал Gazeta.ua заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

"Не будет визуального загрязнения. Нельзя будет вешать плакаты со Шварценеггером или Самантой Фокс. Больше никакого шансона или русской музыки. Будут сообщать о каждой остановке и предупреждать о следующей на двух языках", - сказал он.

Фото: Лілія Мыцко

Конкурс пробовали сорвать юридическими и бандитскими методами старые перевозчики.

"Маршруточных мафия потерпела сокрушительный удар. Они являются современными и экологичными. Так должна выглядеть маршрутка по-киевски. Скоро эти стандарты будут обязательны для всех. С перевозчиками, которые не будут их соблюдать, договоры будем расторгать", - отметил Усов.

Пожаловаться на невыполнение условий можно на горячую линию. Во всех автобусах размещены стенды с информацией о водителе и транспортном средстве. На нем указывают и данные водительских прав.

"Кондиционеры спасают. На старых ездишь - выходишь и выкручиваешь футболку. Жара неимоверная. Здесь все современное, автоматизированное управление - кнопку нажал - и все", - говорит водитель гибридного автобуса Василий Кондрась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алкоголь и наркотики: в Киеве отличились сразу два маршрутчика

В новом транспорте есть инклюзивные технологии - пандусы и кнопки вызова водителя. Также пассажиры могут предупредить об остановке.

"Езжу по этому маршруту два раза каждый день. От жары умираю. А здесь чисто, кондиционеры стоят. Чтобы весь траспорт был такой", - говорит пассажирка Валентина Грищенко.

В дальнейшем будут проводить конкурсы для привлечения новых перевозчиков. Приглашают принять участие тех, кто готов работать по стандартам.

С сентября текущего года тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева обещают поднять на 10-16%. Подорожание на каждом маршруте будет индивидуальным. Говорят, за время карантина предприятия сильно пострадали, ведь работали не в полную силу, а поддержки от государства не было. Ко всему добавились штрафы за карантин и кредиты на автобусы.