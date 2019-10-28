В Киеве зацвели сакуры

Фото: facebook.com

В Печерском районе Киева зацвела на улице Липской аллея сакур.

Сообщила об этом пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Печерского района на своей странице в Facebook.

По словам коммунальщиков, такое цветение не является аномалией: высаженные деревья принадлежат к сорту Аutumnalis Rosea. Эти сакуры цветут дважды — весной и осенью.

"Чуда селекции — на бульваре Липском цветут сакуры сорта Аutumnalis. Эти волшебные деревья радуют своим цветением дважды в год — весной и осенью", — отметили в пресс-службе.

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