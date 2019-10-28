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понедельник, 28 октября 2019 11:32

В Киеве зацвели сакуры
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Находится аллея сакур на Липскому бульваре.
Фото: facebook.com
Находится аллея сакур на Липскому бульваре.
Находится аллея сакур на Липскому бульваре.
Находится аллея сакур на Липскому бульваре.

В Печерском районе Киева зацвела на улице Липской аллея сакур.

Сообщила об этом пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Печерского района на своей странице в Facebook.

По словам коммунальщиков, такое цветение не является аномалией: высаженные деревья принадлежат к сорту Аutumnalis Rosea. Эти сакуры цветут дважды — весной и осенью.

"Чуда селекции — на бульваре Липском цветут сакуры сорта Аutumnalis. Эти волшебные деревья радуют своим цветением дважды в год — весной и осенью", — отметили в пресс-службе.

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С понедельника в Украине начнется похолодание. Наиболее ощутимо погода ухудшится в Волынской, Ровенской и Львовской областях. Там обещают дожди, ветер западный и юго-западный.

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