В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица

 
Ексклюзивы
1/5
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 666
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 1557
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 819
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2421
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1818
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1134
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1944
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3780
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
5
15
4
3
27
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
&quot;Только не бейте энкаведистов&quot;: воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Видео
Все видео
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Буковель засыпает снегом
Буковель засыпает снегом
Умер музыкант Мисько Барбара
Умер музыкант Мисько Барбара
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1152
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1413
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 531
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
суббота, 16 октября 2021 18:32

В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5

  Комментировать

В Киеве 16 октябре умерла украинская модель и светская львица 73-летняя Елена Вовк
Фото: instagram.com/elena.volk2019
В Киеве 16 октябре умерла украинская модель и светская львица 73-летняя Елена Вовк
В Киеве 16 октябре умерла украинская модель и светская львица 73-летняя Елена Вовк
В Киеве 16 октябре умерла украинская модель и светская львица 73-летняя Елена Вовк
В Киеве 16 октябре умерла украинская модель и светская львица 73-летняя Елена Вовк

Украинская модель и светская львица Елена Вовк умерла на 74-м году жизни.

Женщина накануне попала в больницу, а потом ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось, сообщили ее друзья в Instagram.

"Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы г. Киева трагически умерла Елена Вовк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостную женщину", - говорится в сообщении

Что стало причиной смерти - пока неизвестно. Также не сообщается, когда будут хоронить эпатажную модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото

Елена Вовк регулярно появлялась на светских мероприятиях, в клубах, а также снималась в рекламах и кино. Периодически устраивала фотосессии, которые находили отклик ву ее аудитории. Женщина откровенно одевалась и всегда наносила яркий макияж.

Кроме того, она активно вела аккаунт в социальной сети TikTok. Там она появлялась вместе с молодым музыкантом, которого публика принимала за ее молодого жениха.

В Киеве умер украинский айтишник и изобретатель, основатель крафтовых соцсетей Алексей Мась. Ему было 47 лет.

Причина смерти - болезнь. Последние месяцы он отменил все онлайн-встречи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

В Ватикане избрали молодого папу

Самое читаемое
Украинский клуб готовит трансфер Лунина
Украинский клуб готовит трансфер Лунина Просмотров: 4725
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко Просмотров: 3537
Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
Гороскоп на 15 октября: чьи заработки заметно возрастут
 Просмотров: 3141
Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер
Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер 2 Просмотров: 2583
&quot;Только не бейте энкаведистов&quot;: воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
27
 Просмотров: 2421
Общество
Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге
Кулеба пообещал "задавить" Россию в Гааге Просмотров: 171
В Украине запустят электронные рецепты на все лекарства
В Украине запустят электронные рецепты на все лекарства Просмотров: 135
Дожди, туманы и похолодание: где ухудшится погода
Дожди, туманы и похолодание: где ухудшится погода Просмотров: 477
Рассказали, когда в Украине отменят масочный режим
Рассказали, когда в Украине отменят масочный режим Просмотров: 558
Военные сообщили последние новости с Донбасса
Военные сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 288
Больше всего комментируют
12
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"
9
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
7
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
5
Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме
4
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
Голосов: 57272
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть