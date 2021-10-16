В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица

Фото: instagram.com/elena.volk2019

Украинская модель и светская львица Елена Вовк умерла на 74-м году жизни.

Женщина накануне попала в больницу, а потом ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось, сообщили ее друзья в Instagram.

"Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы г. Киева трагически умерла Елена Вовк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостную женщину", - говорится в сообщении

Что стало причиной смерти - пока неизвестно. Также не сообщается, когда будут хоронить эпатажную модель.

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Елена Вовк регулярно появлялась на светских мероприятиях, в клубах, а также снималась в рекламах и кино. Периодически устраивала фотосессии, которые находили отклик ву ее аудитории. Женщина откровенно одевалась и всегда наносила яркий макияж.

Кроме того, она активно вела аккаунт в социальной сети TikTok. Там она появлялась вместе с молодым музыкантом, которого публика принимала за ее молодого жениха.

В Киеве умер украинский айтишник и изобретатель, основатель крафтовых соцсетей Алексей Мась. Ему было 47 лет. Причина смерти - болезнь. Последние месяцы он отменил все онлайн-встречи.