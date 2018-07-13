В Киеве сотни людей вышли на Майдан, чтобы поддержать Сенцова

В Киеве на Майдане Независимости собралось около 400 человек, чтобы поддержать украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцов.

Люди пришли на акцию с плакатами #SaveOlegSentsov и "Свободу политзаключенным", сообщает "Громадське".

Отмечается, что на Майдан Независимости также пришли лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз и сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Чийгоз подчеркнул, что такие акции очень важны для поддержания морального состояния украинских политзаключенных. Он также добавил, что освободить Сенцова и других заложников Кремля - ​​это задача международных лидеров, которые должны увеличить давление на главу РФ Владимира Путина.

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На акции присутствовала и исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун, она поздравила Сенцова с днем ​​рождения.

"Олег, от имени правительства Украины поздравляю вас с днем ​​рождения. И ждем вашего возвращения. Не одного, а с вашими коллегами, которые сейчас также являются политзаключенными в России. Ждем вас в Кабмине", - сказала Супрун.

После окончания акции на Майдане Независимости участники двинулись шествием и автомобилями к посольствам Франции и Германии.

В оккупированном Симферополе мать незаконно заключенного в России украинца Александра Кольченко Лариса провела одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова. Женщина держала в руках плакат с надписью: С днем ​​рождения, Олег Сенцов! Пора домой.