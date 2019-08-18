В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1152
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 279
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1503
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1890
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1854
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1287
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1674
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
28
7
5
5
13
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
Видео
Все видео
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4374
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1503
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1890
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
Просмотров: 315
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
воскресенье, 18 августа 2019 20:09

В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников

  Комментировать
В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников
Прошла первая репетиция Марша защитников. Фото: Facebook

В Киеве провели первую организационную репетицию Марша защитников Украины по случаю Дня Независимости.

Марш пройдет отдельно от государственных мероприятий. Свои действия отработали около 100 человек - это стюарды, отвечающие за движение участников шествия. Об этом сообщает 5 канал.

В то же время заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет отметил в Facebook, что на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде

Как отмечается, колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет до Крещатика и Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости и заявил, что средства на него должны пойти на премии военным. Впоследствии председатель Офиса президента Андрей Богдан анонсировал, что вместо традиционного военного парада ко Дню Независимости состоится Хода достоинства.

Ветераны и волонтеры решили самостоятельно организовать собственный военный парад в виде прохождения колоннами, без техники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 101700
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 18963
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 18864
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 15372
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 15050
Общество
Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя
Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя
 Просмотров: 72
СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму
СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму Просмотров: 90
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков 2 Просмотров: 2205
Евробляхеры требуют отсрочить штрафы
Евробляхеры требуют отсрочить штрафы 1 Просмотров: 432
Заместительницу мэра обвинили в нанесении ущерба бюджету на 700 тыс. рн
Заместительницу мэра обвинили в нанесении ущерба бюджету на 700 тыс. рн Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
1
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 43397
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua