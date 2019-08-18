В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников

Прошла первая репетиция Марша защитников. Фото: Facebook

В Киеве провели первую организационную репетицию Марша защитников Украины по случаю Дня Независимости.

Марш пройдет отдельно от государственных мероприятий. Свои действия отработали около 100 человек - это стюарды, отвечающие за движение участников шествия. Об этом сообщает 5 канал.

В то же время заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет отметил в Facebook, что на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.

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Как отмечается, колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет до Крещатика и Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости и заявил, что средства на него должны пойти на премии военным. Впоследствии председатель Офиса президента Андрей Богдан анонсировал, что вместо традиционного военного парада ко Дню Независимости состоится Хода достоинства. Ветераны и волонтеры решили самостоятельно организовать собственный военный парад в виде прохождения колоннами, без техники.