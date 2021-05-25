В Киеве проверили качество топлива на семи крупнейших АЗС. Нарушения выявили в МОТТО и SUNOIL

В Киеве презентовали результаты международного исследования качества топлива, реализуемого сетевыми АЗС столицы и области.

В исследовании поучаствовали 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Пробы дизтоплива и бензина "А-95" брали специалисты компании SGS — мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Анализ проб провела лаборатория "Инспекторат Украина" — подразделение международного Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).

Как сообщил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик, проблемы с качеством топлива зафиксированы у двух из семи АЗС: MOTTO и SUNOIL. В частности, содержание серы в бензине MOTTO в 2 раза превышает норму (10 мг на литр), на SUNOIL — на 20%. Количество серы в ДП MOTTO в 30 раз превышает норму, в SUNOIL — в 15%. Содержание кислорода при норме до 2,7% в МОТТО — 12,7%, в SUNOIL — 6,24%. В топливе МОТТО также выявлено 1,44% содержания бензола при норме до 1%. Обе сети также допустили нарушения по единицам октанового числа: под видом бензина марки 95 МОТТО продают бензин 92, SUNOIL — 93,9, передает Цензор.НЕТ.

"Это существенные нарушения, которые снижают качественные характеристики нефтепродуктов. Особенно в ситуации с МОТТО, когда количество метанола у них 16,5% при том, что в паспортах современных автомобилей указано: содержание спирта не может превышать 10%. Иначе производитель имеет право снять авто с гарантийных обязательств", — сказал Цильвик.

Согласно исследованию, образцы топлива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 и WOG соответствуют всем стандартам качества. Ни в одном образце не выявлено запрещенных добавок.

"Была информация в СМИ о содержании у отдельных продавцов монометиланилина. Ни в одном из семи образцов, даже в сфальсифицированных нефтепродуктах, мы такую присадку не нашли. На мой взгляд, эта была манипуляция", — добавил Цильвик.

По словам главреда журнала "НефтеРынок" Александра Сиренко, в последние месяцы в связи с высокой конкуренцией на рынке резко возросло число медийных атак. Одну из таких кампаний против БРСМ ведет Консалтинговая группа "А-95" и ее основатель Сергей Куюн.

"Это не первая их акция, которая имеет заказной характер. Нужно просто вспомнить 2013 год, когда работал Курченко: он был хорошим, а врагом нации — группа "Приват" — "Укрнафта" и "Укртатнафта". В 2017 году под удар этой грязной кампании попала "Трейд Коммодити". Сейчас мы видим атаку на БРСМ и других. В апреле уважаемый эксперт, который должен быть заряжен цифрами, зарядился чем-то другим и всем рассказывал о коллапсе на рынке дизтоплива и сжиженного газа в мае. Я не вижу дефицита этих продуктов. Эти вещи происходили синхронно с российскими СМИ. Нужно проанализировать, чем он занимается и кого обслуживает", — сказал Сиренко.

Как ранее сообщали СМИ, крупнейшими спонсорами Консалтинговой группы "А-95" и лично Куюна является Нефтегазовая ассоциация Украины и концерн "Галнафтогаз", которому принадлежит сеть ОККО.