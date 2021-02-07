В Киеве прошел митинг в поддержку белорусов

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7 февраля в Киеве прошел марш солидарности с белорусами.

Участники прошли с Михайловской площади до Майдана независимости. Они поддержали белорусов в борьбе с режимом Александра Лукашенко, сообщает "Цензор.нет".

На Владимирской горке играли на барабанах и пели песни. В небо с помощью дрона запустили большой флаг Беларуси.

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"За это время белорусы показали свою решимость, хорошую самоорганизацию, смелость, искреннее желание перемен и солидарность друг с другом", - заявили организаторы.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська не будет возвращаться в Беларусь. Об этом она сообщила во время интервью BBC в программе Hard Talk со Стивеном сакуры.