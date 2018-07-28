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суббота, 28 июля 2018 17:07

В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
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Крестный ход 2018 года в Киеве. Фото: РБК
Крестный ход 2018 года в Киеве. Фото: Нацполиция
Крестный ход 2018 года в Киеве. Фото: РБК
Крестный ход 2018 года в Киеве. Фото: РБК
Крестный ход 2018 года в Киеве. Фото: Нацполиция

Около 65 тысяч верующих приняли участие в крестном шествии за единую поместную церковь в Киеве.

Мероприятие прошло спокойно и без инцидентов, сообщил первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

"По состоянию на 13:00 в шествии принимали участие около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая. Подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардия и подразделения ДСНС", - рассказал он .

Всего r охране порядка во время шествия было привлечено 2,5 тысячи правоохранителей.

При этом руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря написал, что в мероприятии приняли участие от 65 до 150 тыс верующих. Также известно, что Патриарх Филарет в своем слове после молебна заявил, что крестный ход, который состоялся в Киеве 28 июля, был "крупнейшим в истории Украины".

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" "Самый Крестный ход в истории Украины"- так назвал нынешнее событие Патриарх Филарет в своем слове после молебна на Владимирской горке. По разным оценкам в центре Киева на молитву собралось от 65 до 150 тыс., И больше верующих - море человеческое трудно было счесть ", - написал Евстратий Зоря.

В Киеве празднование 1030-летия Крещения Руси начались еще 24 июля. Тогда свой Крестный ход провели священники Украинской автокефальной православной церкви.

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Комментарии

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Дата
28
июля

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