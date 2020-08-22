В Киеве прощаются с Борисом Патоном

В Киеве проходит церемония прощания с легендарным украинским ученым. Фото: Reuters

Сегодня, 22 августа, в Киеве проходит церемония прощания с украинским металлургом, инженером, изобретателем, ученым и президентом Национальной академии наук Борисом Патоном.

Церемония началась в 10:00 в клубе Кабинета министров Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, похороны состоятся около 13 часов на Байковом кладбище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер отец Марины Порошенко

"Проститься с выдающимся ученым пришли сотни людей. Родные, друзья и коллеги выстроились в большую очередь, чтобы попрощаться с Патоном. На церемонию прощания президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и патриарх Филарет", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с прощальным словом.

Ранее сообщалось, что известный украинский ученый и многолетний президент НАНУ Борис Патон умер в возрасте 101 года 20 августа. Причиной смерти стало заболевание сердечно-сосудистой системы.