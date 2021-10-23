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суббота, 23 октября 2021 01:41

В Киеве появился прокат електромопедов

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В Киеве появился прокат електромопедов
Прокат електромопедов хотят узаконить. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве заработал прокат электромопедов - сервис предоставляет компания Zelectra, которая также позволяет арендовать электросамокаты.

Ранее эта компания подписала меморандум о сотрудничестве по прокату электросамокатов. Впрочем, мопеды она вывела на улицы столицы без согласования с властями, сообщается на сайте КГГА.

"Это хорошо, что в столице развивается микромобильность и шеринговая экономика. По опыту других стран прокатные электромопеды являются дополнительным вариантом для передвижения на расстоянии до 10 километров и могут быть альтернативой такси или личному автомобилю", - отметил заместитель главы администрации Константин Усов.

Он возмутился, что электромопеды, появившиеся на улицах города, стоят припаркованными на тротуарах. Согласно правилам их как полноценное транспортное средство нужно парковать на муниципальных парковочных площадках, уточнил Усов.

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Кроме того, пользователи мопедов в Украине должны иметь водительское удостоверение категории А1, а само транспортное средство нужно регистрировать.

"Также, согласно ПДД мопед должен двигаться только у правого края дороги, вместе с велосипедами и не превышать скорость в 50 км/час. Насколько мне известно, у этих электромопедов скорость ограничена программой на уровне 40 км/ч", - отметил заместитель главы КГГА и напомнил о правилах безопасности, в частности застегнутых мотошлемах.

Вскоре в Киеве появится еще один оператор проката электромопедов - Scroll.

"Уже на следующей неделе мы проведем с ними и профильными департаментами и коммунальными предприятиями рабочую встречу, чтобы наработать дорожную карту цивилизованного развития прокатных электромопедов в столице", - подытожил чиновник.

Чтобы арендовать электромопед Zelectra, нужно пройти верификацию в приложении. Она предусматривает добавление водительского удостоверения и селфи. Оплата осуществляется с помощью банковской карты в приложении.

Компания Bolt в августе прошлого года открыла 1-й сервис для аренды электросамокатов в Киеве. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение в Google Play и App Store. Потом отсканировать QR-код, который есть на самокатах.

Оплата за прокат транспорта осуществляется с помощью банковской карты или сервиса Apple Pay.

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