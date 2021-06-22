В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком

Фото: Елена Рыбинска / "5 канал"

Сегодня простились с военным парамедиком, волонтером и политблогером Святославом Волковым, более известным как Gorky Look - Горький Лук.

Церемонию прощания организовали в Киеве на майдане Независимости. Пришли проводить в последний путь собратья, друзья, медики "Госпитальеры" и читатели блога в сети. Всего более 100 человек. Об этом сообщает "5 канал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса скончался писатель Слава Сэ

Панихиду провел священник греко-католической церкви. Те, кто пришли проститься с Волковым, клали цветы и рассказывали о том, каким был блогер для них.

Умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов (Волков), более известный как Gorky Look - Горький Лук. Волонтер Ник Будерацкий сообщил, что у Волкова отказали почки. Первый свой блог он создал в 2014 году. В нем блогер в иронической форме высмеял "отсталость русского мира". Блог велся в формате "кафедры", где Gorky Look выступал как профессор, а читатели - как кадеты. В августе 2015 году на базе постов блога вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацапознанию". Первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.