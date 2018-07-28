В Киеве полиция избила активистов нацкорпуса

В Киеве произошла потасовка между полицией и активистами нацкорпуса. Фото: Facebook

В Киеве произошла массовая драка между полицией и представителями "Национального корпуса".

Отмечается, что члены нацкорпуса начали сносить забор на стройплощадке недалеко от строительного гипермаркета "Эпицентр". Конфликт спровоцировал один из местных жителей, который бросал в правоохранителей яйца. Об инциденте сообщают очевидцы в Facebook.

"Некоторых задержали, кто был в тяжелом состоянии просто выбросили из автобусов. Задержанные люди были доставлены в Дарницкий райотдел полиции города Киева!" - написал Сергей Филимонов.

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Также в драке приняли участие люди в форме с закрытыми лицами без опознавательных знаков.

Около 20 неизвестных мужчин в камуфляже и с оружием в Одессе захватили предприятие "ЧП "Бетон-Одесса" . На месте работали бойцы спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции.