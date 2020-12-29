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вторник, 29 декабря 2020 01:54

В Киеве планируют создать сецхолодильникы для хранения вакцин

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В Киеве планируют создать сецхолодильникы для хранения вакцин
Украина получит вакцины производства компании AstraZeneсa. Фото: REUTERS

В Киеве или возле аэропорта "Борисполь" планируют создать специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавируса в сверхнизких температурах.

"Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или возле международного аэропорта "Борисполь") специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз.

Один холодильник объемом 1000 литров (вмещает 250 000 доз) уже находится в Украине. Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в Facebook

Из этого Центра вакцину будут транспортировать в регионы, где она может храниться до 5 дней в обычных холодильниках.

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В Центре общественного здоровья предположили, что Украина получит вакцины производства компании AstraZeneсa.

Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от Covid-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть не принудительно.

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