В Киеве начала работать инсталляция "Украденный Крым"

Заработала инсталляция "Украденный Крым". Фото: ТСН

В годовщину депортации коренного народа полуострова в Киеве открыли художественную инсталляцию "Украденный Крым".

В столице вспомнили преступления советского режима против крымских татар, передает ТСН.

Она размещена в Национальном выставочном центре Украины. Там же провели и реквием по погибшим при участии президента Петра Порошенко, председателя Меджлиса Рефата Чубарова и крымской диаспоры.

Инсталляция дает представление о пережитом крымскими татарами ужасе депортации. Она открывается арт-объектом "Улыбка Сталина", который напоминает о инициаторе жестокой расправы над целым народом. Следующие составляющие экспозиции позволяют почувствовать горе людей, которые моментально потеряли свою родину. Посмотреть на установку и почтить память жертв депортации собрались крымские татары не только из столицы Украины, но и других регионов и самого оккупированного Крыма.

Вход на экспозицию свободный. Художественный объект будет открыт до 27 мая.

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Депортация крымских татар (Крым. Qırımtatar halqınıñ sürgünligi) - насильственное выселение крымскотатарского народа с его исторической родины - из Крыма, совершенное в течение 18-21 мая 1944; одно из преступлений советского тоталитарного режима. Этническую чистку осуществлено ведомством госбезопасности СССР и тайной полицией по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР.