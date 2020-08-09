В Киеве на Печерске нашли взрывное устройство

В результате происшествия пострадавших нет. Фото: Нацполиция

В воскресенье, 9 августа, утром полиции Киева сообщили о том, что у офисного помещения на ул.Большая Васильковской на Печерске нашли предмет, похожий на взрывчатку.

Сообщение поступило от охранников, передает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

В ходе осмотра правоохранители таки обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его обезвреживанием занимались специалисты взрывотехнической службы.

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Как отмечается, в результате происшествия пострадавших нет.

На месте происшествия продолжают работать полицейские и следователи. Они занимаются установлением обстоятельств и сбором материалов для открытия уголовного производства.

В Малине Житомирской обл. полиция изъяла у местного жителя арсенал боеприпасов. В его доме нашли тротиловую шашку, ручные гранаты и запалов к ним и более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию.