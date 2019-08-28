В Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского

Правоохранители задержали и доставили злоумышленников в теруправление полиции. Фото: https://upmp.news

В Деснянском районе Киева двое мужчин избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу, сообщают в пресс-службе полиции Киева.



По предварительной информации, во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые люди нецензурно ругались и вели себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского. Его напарница применила слезоточивый газ.



По прибытии второго экипажа на место происшествия, двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали и доставили в теруправление полиции.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.



Следователи подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее в Киеве возле одного из торговых центров неизвестный водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП.