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четверг, 27 июня 2019 18:27

В Киеве арестовали мошенника, помогавшего рейдерам "переписать" компанию ОМОКС и ЖК "Чайка"

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  Киберполиция задержала мошенника, который лишал украинцев собственности, имея доступ Минюста к госреестрам.
Киберполиция задержала мошенника, который лишал украинцев собственности, имея доступ Минюста к госреестрам.

Оперативники Киберполиции Национальной полиции Украины в среду, 26 июня, задержали мошенника, который, пользуясь ключами некого государственного регистратора Александра Прошкина, совершал несанкционированные действия в государственном реестре. За последний год злоумышленники совершили более 1000 таких противоправных действий, в результате которых лишили законной собственности людей по всей Украине.

В результате следственных действий сотрудники Киберполиции по IP-адресу вычислили офис, из которого производились действия. Правоохранители изъяли технику, с которой проводились изменения в государственном реестре, 10 регистрационных ключей, а также задержали самого исполнителя. Им оказался 24-летний юрист из Киева Романчук Виталий Викторович.

Он был доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения – 30 дней в СИЗО или залог в размере 764 тысячи гривен. Родители супруги обвиняемого изъявили готовность взять Романчука на поруку, обещая, что "мальчик исправится и больше так не будет".

 

Сегодня есть все основания полагать, что высокопоставленные лица Министерства юстиции Украины имеют отношение к уголовным правонарушениям, совершенным Виталием Романчуком и его сообщниками. Такое мнение высказал Андрей Добрянский, адвокат одного из потерпевших от действий мошенников – собственника девелоперской компании ОМОКС Алексея Кулагина.

Он подчеркнул, что никаких действий по поимке преступников не предпринималось, пока одной из жертв не стал его клиент Алексей Кулагин, который мобилизировал правоохранительные органы и официально обратился к новоизбранному президенту.

"29 мая 2019 года произошел силовой захват ООО "ОМОКС" и жилого комплекса "Чайка". Уже 1 июня был захвачен ООО "ОМОКС ИНВЕСТБУД". Все эти действия совершались группой лиц, в том числе с помощью государственных регистраторов. Произошла перерегистрация имущества семьи Кулагина на других лиц. В этом были задействованы электронные ключи госрегистратора Прошкина, который получал аккредитацию (ключ и пароль доступа) в Министерстве юстиции Украины. В результате обысков был задержан гражданин Романчук. У него было изъято электронный ключ Прошкина. Он фактически совершал эти противоправные регистрационные действия", — рассказал юрист.

Андрей Добрянский акцентировал, что Минюст мог предотвратить ряд преступлений, заморозив доступ мошенников к госреестру по первым жалобам.

"Еще 6 июня 2019 года по заявлению потерпевших к рассмотрению комиссии Министерства юстиции была подана жалоба. Она наша была частично удовлетворена. Доступ в государственные реестры Министерства юстиции так называемому регистратору Прошкину был ограничен. Но с 6 июня и по день задержания задержанный использовала электронный ключ Прошкина и совершал регистрационные действия. То есть, фактически Министерство юстиции приказ издало, бумажка есть, но этот приказ никто не выполняет", — отметил адвокат Кулагина.

Он добавил, что всего с использованием электронного ключа Прошкина было осуществлено более 1000 незаконных регистрационных действий.

"Сейчас ведутся экспертные исследования, устанавливается точная сумма убытков. Например, ООО "ОМОКС" и ООО "ОМОКС ИНВЕСТБУД" на сегодняшний день находятся де-юре в руках других лиц, которые завладели этим предприятием. Это господин Шишов, он сейчас является единственным учредителем и директором ООО "ОМОКС ИНВЕСТБУД", которое сегодня мы еще отстаиваем в судебном процессе", — заявил Андрей Добрянский.

Пострадавшие от мошенников провели собственное расследование и выяснили, что произвести одно действие в государственном реестре стоит от $10 тысяч. При этом для перерегистрации нужно совершить минимум три действия. Известно, что задержанный Виталий Романчук в день производил до 50-ти таких действий. Поэтому залог в размере $30 тысяч, констатируют они, его не исправит.

Напомним, Алексей Кулагин и ранее заявлял о попытках рейдерского захвата его бизнеса — девелоперской компании "ОМОКС".

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Дата
27
июня

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