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понедельник, 20 мая 2019 16:36

В карпатском высокогорье нашли уникальное здание
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В Карпатах на высоте 1600 м нашли старинный дом пастухов. Сооружение уникально так, как расположено в высокогорье и имеет 8 углов.

Находку обнаружили на массиве Свидовец Раховского района. Фотографии здания опубликовал путешественник Олег Добко на странице в Facebook.

Сейчас такие 8-угольные колыбы можно увидеть только в книгах по этнографии Гуцульщины. Несмотря на заброшенный вид, по мнению путешественника, в летний период она действующая. Такие помещения используют пастухи для ухода за скотом в течение теплого времени года. Строят их в долине.

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Хижину в Карпатах случайно нашел путешественник Олег Добко
Фото: Олег Добко
Хижину в Карпатах случайно нашел путешественник Олег Добко
Хижину в Карпатах случайно нашел путешественник Олег Добко
Хижину в Карпатах случайно нашел путешественник Олег Добко

Бывают также колыбы лесорубов, но их почти не осталось. Полностью изменился стиль хозяйствования в лесозаготовительной отрасли.

Строение представляет собой сруб-четверик без окон, предназначенный для проживания 2-8 пастухов. Здесь нет пола и печки. По центру расположено место для костра - "костра". Вдоль стен стоят деревянные лежанки и полки для вещей.

Дым выходит из здания через специальное отверстие в крыше. Такие колыбы обычно прямоугольной формы, с 2-скатной деревянной крышей, покрытой дранкой.

Кроме простых прямоугольных, бывают также и более сложные 6-, 8- и 12-угольные срубы. Чаще у лесорубов, чем у пастухов. Есть также колыбы лесорубов округлой формы, напоминающие вигвам или юрту. Сейчас таких почти не сохранилось.

Музей леса и сплава на Черной речке в Межгорском районе Закарпатья находится в запущенном состоянии и разрушается.
Он входит в Национальный природный парк "Синевир".

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