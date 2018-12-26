В Карпатах заблудились сноубордисты

Автор: PRESS-Центр В Карпатах нашли пропавших сноубордистов

Двое сноубордистов со Львова и один лыжник из Киева заблудились вчера в Карпатах.

"25 декабря в 18:20 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в районе горы Гимба Межгорского района потеряли ориентир и заблудились 2 сноубордистов из Львова 1988 и 1991 года рождения", - говорится в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

Туристы позвонили спасателям, когда поняли, что через темное время и плохой видимости самостоятельно не смогут вернуться к базе отдыха.

В ходе проведения поисково-спасательных работ спасатели нашли также и киевлянина 1996 года рождения. Он также потерял ориентир и заблудился в горах.

"Всех отдыхающих нашли в 21:30. Доставлено в их временное места жительства на туристско-рекреационных объектах в селе Пилипец. В медицинской помощи туристы не нуждались", - отметили в ГСЧС.

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На Днепропетровщине из-за сильных порывов ветра на дорогах образовались метровые сугробы. Спасатели вытащили из снега более 120 машин. 26 декабря спасли пассажиров маршрутки "Мариуполь-Днепр". Из-за снежных заносов водитель решил объехать пробку и застрял. Вместе с 6 пассажирами простояли 4 ч. Их спас руководитель Днепропетровской ГСЧС Андрей Кульбач. Своим внедорожником "Тойота" довез пассажиров "Богдана" в Днепр.