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суббота, 20 ноября 2021 16:28

В Карпатах выпал метровый слой снега: видимость ограничена

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  В Карпатах выпал снег. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост/Facebook
В Карпатах выпал снег. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост/Facebook

Карпаты засыпает снегом.

Толщина снежного покрова на горе Поп Иван Черногорский кое-где достигает одного метра. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Похолодало до 5 градусов мороза, видимость ограничена.

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"По состоянию на 11:45 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах намело снега до 1 м", - говорится в сообщении.

  На горе ограничена видимость до 50 метров. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост/Facebook
На горе ограничена видимость до 50 метров. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост/Facebook

19 ноября Львовскую область засыпало первым снегом. 23 сентября первый снег выпал в Черновицкой области в горных районах Буковины. Снег выпал на горе Томнатик на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района.

На горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области снег пошел еще утром 12 октября. А 24 октября первый снег выпал в Крыму и в Карпатах.

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