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воскресенье, 26 декабря 2021 14:44

В Карпатах намело под два метра снега

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  Карпаты укрыло снегом. Фото: unn
Карпаты укрыло снегом. Фото: unn

Украинские Карпаты засыпало снегом.

Местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Специалисты советуют избегать походов в горы.

Утром 26 декабря на снеголавинной станции Пожежевская у подножия горы Пежижевская, возле самой высокой вершины Карпат Говерлы, держится -11,6°С. Высота снежного покрова составляет 90-175 см.

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На снеголавинном посту Драгобрат в Закарпатье температура воздуха -11,8°С. Высота снежного покрова достигает 186 см. В районе станции Плай на горной долине Боржава на Закарпатье намело 59-92 см, температура -10,6°С.

  Одну из самых высоких вершин Украинских Карпат засыпало снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Одну из самых высоких вершин Украинских Карпат засыпало снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Вчера на горе Пип Иван Черногорский – одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – также было снежно.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода.

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Дата
26
декабря

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