В Карпатах начался сезон лавин - синоптики

Лавинный сезон в Карпат объявили открытым 29 декабря. Фото: Корреспондент

Синоптики объявили о начале снеголавинного сезона в украинских Карпатах в связи с интенсивным приростом снега на высокогорье. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сезон объявлен открытым 29 декабря в связи с интенсивными осадками в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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