В Карпатах будут охранять елки от браконьеров

В карпатских лесах будет охрана для елок. Фото: Сегодня

Лесоводы и полиция создали рейдовые бригады для охраны хвойных насаждений и предотвращения незаконной вырубки.

Лесная охрана осуществляет постоянное патрулирование территории, в Фейсбуке сообщает ГП "Гринявское лесное хозяйство"

Во время рейда 21 декабря обнаружено "елочного браконьера" в Гостивецком лесничестве. На нарушителя составлен административный протокол, он уплатил штраф.

Лесоводы напоминают, что самовольная рубка новогодних елок, в соответствии со ст. 65 Кодекса об административных правонарушениях, влечет штраф от 510 до 1020 гривен (для должностных лиц - от 850 до 5100 гривен) за одно дерево и возмещения убытков - в зависимости от диаметра ствола.

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А мы напоминаем - какую елку правильнее выбрать для семейного праздника.