В какую страну украинцы смогут ездить только по внутренним ID картами

С первого марта жители Украины и Грузии смогут посещать обе страны только по внутренним биометрическими паспортами ID-картами.
Сегодня вступило в силу соглашение между двумя странами, передает Европейская правда.
"1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовых вводятся взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - поясняли ранее в МИД.
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Так, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.
Страны подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортами, в октябре прошлого года.
Уругвай с 15 февраля ввел безвизовых для граждан Украины.
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