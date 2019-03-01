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пятница, 01 марта 2019 10:44

В какую страну украинцы смогут ездить только по внутренним ID картами

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В какую страну украинцы смогут ездить только по внутренним ID картами
В какую страну украинцы смогут ездить по внутренним ID картами. Фото с открытых источников.

С первого марта жители Украины и Грузии смогут посещать обе страны только по внутренним биометрическими паспортами ID-картами.

Сегодня вступило в силу соглашение между двумя странами, передает Европейская правда.

"1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовых вводятся взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - поясняли ранее в МИД.

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Так, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Страны подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортами, в октябре прошлого года.

Уругвай с 15 февраля ввел безвизовых для граждан Украины.

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Дата
01
марта

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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