В какую страну украинцы смогут ездить только по внутренним ID картами

В какую страну украинцы смогут ездить по внутренним ID картами. Фото с открытых источников.

С первого марта жители Украины и Грузии смогут посещать обе страны только по внутренним биометрическими паспортами ID-картами.

Сегодня вступило в силу соглашение между двумя странами, передает Европейская правда.

"1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизовых вводятся взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - поясняли ранее в МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин: Украина планирует безвиз с Британией

Так, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней каждый год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Страны подписали соглашение, позволяющее гражданам обеих стран путешествовать без виз и по ID-паспортами, в октябре прошлого года.

Уругвай с 15 февраля ввел безвизовых для граждан Украины.