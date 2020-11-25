В какой стране Европы самая высокая смертность от терроризма

В Западной Европе, Северной Америке и Океании наблюдался резкий рост количества смертей от терроризма "за последние 50 лет".

Великобритания занимает 30-е место среди западных стран по глобальному индексу терроризма, Украина находится на 36-м месте.

То есть среди стран Европы они занимают соответственно 1-е и 2-е место, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Несмотря на общее снижение глобального влияния терроризма, он остается значительной и серьезной угрозой во многих странах", - пишут в пресс-релизе Института экономики и мира.

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В издании отмечают, что с 2014 года число смертей в мире, связанных с терроризмом, сократилось на 59%, однако западные страны переживают самый высокий с 1970-х уровень смертности от терроризма.

GTI предусматривает продолжение негативной тенденции для Запада, поскольку в миры сейчас распространены "политическая нестабильность и насилие". Такая ситуация вызвана экономическим спадом и коронавирусом.

Только за последний месяц Европа пережила нападения исламистов во Франции, Австрии и Швейцарии, жертвами которых стали 7 человек, пострадали почти 30. Страны усиливают границы и вводят меры по предотвращению террористических нападений.