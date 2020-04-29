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среда, 29 апреля 2020 18:48

В какой области чаще всего нарушают карантин

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В какой области чаще всего нарушают карантин
Наиболее жостоко регируют на нарушения карантина в Сумской, Днепропетровской и Киевской областях. Фото: Униан

По состоянию на 28 апреля 2020 года составили чуть более 6,1 тыс. протоколов о нарушении карантина. Однако суды рассмотрели менее 1/5 части. В 150 делах присудили штраф.

Соответствующую статистику обнародовала Государственная судебная администрация.

Наиболее жестко реагируют на нарушения карантина в Сумской, Днепропетровской и Киевской областях. Так суды Сумщины в каждом 5-м рассмотренном деле выписывают штраф. На Днепропетровщине составили 951 протокол (15% от общего количества), хотя процент судебных штрафов ниже (32 с 232 дел). В столице - 874 протокола, однако пока только 9 дел со штрафами.

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Зато в Черниговской области вообще не составлено ни одного протокола. На Волыни и в Житомирской области протоколы есть, но не взыскано ни одного штрафа.

Карантин в Украине ввели с 12 марта. Ограничения действуют до 11 мая. На это время закрыли развлекательные и заведения общественного питания. Украинцы обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, должны пользоваться дезинфекторами.

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Дата
29
апреля

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