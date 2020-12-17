В каких цветах украшать дом, чтобы призвать успех и богатство

Отдавайте предпочтение желтому, красному, оранжевому и коричневому. Такие цвета ночью предскажут богатство и успех. Фото: Gazeta.ua

Этого Нового года надо нарушать правила и делать так, как хочется, а не как модно. Лучше поставить дидуха на столе, чем елку. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Поддерживайте национальные традиции, - призывает астрологиня. - Сатурн - самая сильная планета ночью, находиться в Водолее. Это знак стихии воздуха. В дизайне дома используйте образы птиц. Хорошо, если на елке будут висеть игрушки с изображением лебедей, гусей и уток, а также соколов и орлов".

Избегайте золотых гирлянд и шаров.

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"Украшайте квартиру яркими игрушками и гирляндами. Отдавайте предпочтение желтому, красному, оранжевому и коричневому. Такие цвета ночью предскажут богатство и успех. Ярким должно быть все вокруг, даже блюда на столе", - говорит астролог.

На елку повесьте много гирлянд, особенно с желтыми фонариками. В доме должно быть светло.

"Пусть в комнате будет несколько уютных уголков, где люди смогут уединиться по двое-трое и обсудить общие интересы, - говорит Максимова. - Неуместной станет громкая музыка. Лучше иметь за столом гитару и спеть с друзьями. Пусть в доме звучат голоса дорогих вам людей. Говорите друг другу комплименты. Это еще больше сблизит и будет вдохновлять".

31 декабря повышается аварийная опасность. Будьте осторожны с огнем и пиротехникой. Не стоит запускать фейерверки.

Астрологиня назвала знак, которому следующий год обещает богатство и процветание.