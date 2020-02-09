В Каховском водохранилище обнаружили опасные химикаты

В водохранилище нашли пестициды. Фото: igoto

В Каховском водохранилище в районе города Апостолово Днепропетровской области обнаружили превышение норм загрязняющих веществ. В частности, в воде нашли пестициды - диазинон и хлорпирифос.

В связи с этим в городе закрыли детсады, школы и учреждения культурного и социальной сферы, а горожан попросили сократить потребление воды из-под крана. Об этом сообщается на сайте Апостоловского городского совета.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды из Каховского водохранилища для приготовления пищи, пока не будет найден источник загрязнения.

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Отмечается, что школы, детские сады и учреждения социальной сферы приостановили работу до 12 февраля.

Чиновники обратились к Нацполиции и Никопольской прокуратуре для проверки Каховского водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог на источники загрязнения.

За прошлый год в украинские водоемы было сброшено более 2 млрд куб. м различных стоков, и треть из них были неочищенными. Вследствие токсического загрязнения погибли все или почти все живые ресурсы в 2140 водоемах.