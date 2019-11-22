В Кабмине встревожились количеству безработных выпускников вузов

Радіо-Свобода Каждый десятый безработный - выпускник вуза

В Кабмине заговорили о реформе рынка труда.

Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не смог найти работу после окончания университета.

"Очень высокий показатель, свидетельствует несоответствии учебных программ реальным запросам рынка и необходимость трансформации высшего образования", - пишет в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

Пользователи не стыдились в своих высказываниях и открыто выражали свою позицию.

"Действительно причиной является низкая оплата труда для выпускника. Как магистр, который владеет английским языком на уровне выше среднего может согласиться на заработную плату в 6-8 тысяч гривен при полном рабочем дне? Это справедливо, что лицо училась 6 лет, изучала то, что большинство людей не знают и не могут выполнять как профессиональные обязанности, а ей предлагают оплату труда ниже, чем у кассира в супермаркете. Вам нужно работать над развитием бизнеса в Украине, чтобы такие мизерные зарплаты ушли в прошлое. Для сравнения, в Польше выпускнику юридического факультета со специализацией в области права интеллектуальной собственности, предлагают зарплату на старте от 1000 долларов США. В Украине - 6000 гривен, и не везде. Наверное причина нетрудоустроености выпускников в том, что они имеют достоинство. Когда они учились, преподаватели говорили им - вы уже элита нации, которая со временем заменит существующую и будет управлять государством", - пишет в постом Александр Маринич.

Какой процент по окончании вуза работает не по специальности? Думаю, не меньше 30. Так вместе 40 ", - пишет Александр Пита.

38% безработных в Украине - это уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон, отметил чиновник.

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"Наверное, это достаточно естественная причина. Однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для освобождения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства. Последняя причина является официальной для 21% безработных - достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда", - подчеркнул Николайчук.

В первом полугодии в Украине стало меньше безработных. Работу нашли 202 тыс. Человек. Количество занятого населения возросла до 16,5 млн человек. Кроме того, на 94 тыс. Человек уменьшилось число тех, кто работает неофициально. Таким образом, занятость в "теневом" секторе упала на 8%.