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понедельник, 14 декабря 2020 16:41

В Кабмине рассказали, когда начнут готовиться к переписи населения

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В Кабмине рассказали, когда начнут готовиться к переписи населения
В 2021 году начнут готовиться к переписи населения. Фото: pixabay

В 2021 году власть начнет подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Накануне его запланировали в 2023 году, об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления, обнародованном на Ютуб-канале.

"Мы приняли на заседании правительства решение, которое позволит провести в 2023 году Всеукраинскую перепись населения, а значит, в 2021 году мы начнем подготовку, в 2022 году можно будет забюджетировать основные расходы и в 2023 году это провести", - сказал Немчинов.

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По его словам, на прошлой неделе вместе с председателем Государственной службы статистики Игорем Вернером и представителем Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надалем подписал совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексно проектного документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года.

"Для того чтобы это реализовать, надо внести изменения в законодательство, но в случае принятия таких изменений мы сможем провести любые срезы в течение короткого времени и значительно дешевле, чем это может быть", - подчеркнул чиновник.

Также Немчинов добавил, что правительство продолжает подготовку к процедуре реформирования оплаты труда государственных служащих.

"Уже фактически юстований приказ, которым мы утверждаем эти грейды, которые были подготовлены НАДС и, конечно, мы ожидаем возобновления работы Верховной Рады для того, чтобы рассмотреть изменения в законодательство, касающиеся конкурсной процедуры и продолжение процесса по регламентации отборов и работы, связанной с обеспечением кадрового резерва и продвижения государственных служащих ", - сказал он.

Предварительные расчеты показывают, что на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, его проведением, обработкой, обобщением и распространением его результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тыс. временных работников.

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