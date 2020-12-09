В Кабмине назвали новую дату переписи населения

В пояснительной записке к распоряжению отмечают, что в Украине последний Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. Фото: pixabay

Срок проведения Всеукраинской переписи населения Кабинет министров планирует установить в 2023 году.

Документ подготовила Государственная служба статистики, пишет "РБК-Україна".

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - распорядились в Кабмине.

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Предварительные расчеты показывают, что на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, его проведением, обработкой, обобщением и распространением его результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тисяч временных работников.

В пояснительной записке к распоряжению отмечают, что в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практикой и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

Администрация президента Дональда Трампа через Верховный суд США пытается изменить правила национальной переписи населения, требуя не учитывать нелегальных мигрантов. Это может повлиять на количество законодателей в Конгрессе США в пользу республиканцев.