В Италии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В больнице города Падуя в Италии умер 78-летний больной коронавирусом.

Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Скьявония. Там он скончался, передает ANSA.

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Это первый смертельный случай от коронавируса гражданина одной из стран ЕС на территории Евросоюза.

Ранее в Париже умер больной гражданин Китая.

Инкубационный период коронавируса может быть длиннее, чем 14 дней. Власти китайской провинции Хубэй предполагает, что инкубационный период может длиться 27 дней. В 70-летнего больного в этот период появились симптомы болезни.