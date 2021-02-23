В Италии установят памятник Тарасу Шевченко

В Италии установят памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.
Открытие состоится 10 марта во Флоренции, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают в пресс-службе.
"Флоренция является городом-побратимом Киева. Несколько лет мы работали над тем, чтобы во Флоренции установили памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. И вот 10 марта этого года памятник великому Кобзарю откроют. Мы благодарны нашим итальянским друзьям. Это важное событие для Киева и Украины. Ведь часть нашей истории и культуры будет теперь и в известном итальянском городе, который посещают миллионы туристов со всего мира", - сказал он.
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Решение о передаче памятника Тарасу Шевченко поддержала Киевский городской совет еще 11 февраля. Скульптуру создали на средства меценатов.
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