В Италии установят памятник Тарасу Шевченко

Несколько лет назад в Киеве установили памятник выдающемуся итальянскому поэту Данте Алигьери, который родился во Флоренции. Фото: pinterest.com

В Италии установят памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

Открытие состоится 10 марта во Флоренции, заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают в пресс-службе.

"Флоренция является городом-побратимом Киева. Несколько лет мы работали над тем, чтобы во Флоренции установили памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. И вот 10 марта этого года памятник великому Кобзарю откроют. Мы благодарны нашим итальянским друзьям. Это важное событие для Киева и Украины. Ведь часть нашей истории и культуры будет теперь и в известном итальянском городе, который посещают миллионы туристов со всего мира", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру

Решение о передаче памятника Тарасу Шевченко поддержала Киевский городской совет еще 11 февраля. Скульптуру создали на средства меценатов.