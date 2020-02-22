В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Фото: Dt.ua

В Италии от коронавируса умер второй человек.

Второй жертвой стала жительница региона Ломбардия. Он расположен рядом с регионом Венето, где накануне сообщили о первой смерти от коронавируса. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, всего в Италии выявлено 30 случаев заражения коронавирусом. Местные власти изолировали 10 городов, в которых закрыли школы, учреждения питания и другие общественные места.

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Ранее в больнице города Падуя в Италии умер 78-летний больной коронавирусом. Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Скьявония. Там он умер.