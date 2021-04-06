В Иране будут судить причастных к катастрофе самолета МАУ

В Иране обвинили 10 должностных лиц по делу о катастрофе украинского самолета. Фото: pravda.com.ua

10 иранских чиновников обвиняют в деле о катастрофе украинского самолета компании МАУ, разбившегося в окрестностях Тегерана.

Об этом сегодня заявил бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику, передает местное агентство ISNA.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы сделают в суде", - сказал Торки.

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Ранее организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвила причиной аварии украинского самолета ошибку оператора системы ПВО.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана, его приняли за вражескую цель.