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воскресенье, 31 января 2021 18:47

В iPhone 13 может появиться уникальная функция

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В iPhone 13 может появиться уникальная функция
Во времена пандемии использовать Face ID стало неудобно. Фото: pinterest.com

Компания Apple может выпустить смартфон со сканером отпечатков пальцев под экраном.

Эта функция может быть доступна уже в iPhone 13 как альтернатива Face ID - биометрическому методу разблокировки смартфонов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от инсайдеров.

WSJ отмечает, что использовать Face ID не всегда удобно. Если человек носит медицинскую маску во время пандемии, то датчики не всегда способны распознать ее лицо.

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О новой функции рассказал бывший сотрудник компании. Также прогнозировал появление оптических сенсоров в iPhone 13 и известный аналитик Мин-Чи Куо.

По предварительной информации, новый iPhone должны представить в 2022 году.

Xiaomi представила беспроводную зарядку, которая позволяет заряжать устройства даже без специальных подставок. Она может работать в радиусе нескольких метров от зарядки, а внешние и физические препятствия не влияют на ее работу.

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Дата
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