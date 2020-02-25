В Интернете появилось видео псевдомитинга у здания налоговой в Киеве

Митинг возле здания ГНС Украины в Киеве. Фото: golos.ua

В сети Интернет появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как проходил немногочисленный митинг рядом со зданием Государственной налоговой службы Украины в центре Киева. Активисты, участвовавшие в "митинге", не смогли ответить на элементарные вопросы о целях "протеста", а также о смысле лозунгов, написанных на плакатах, которые они держали в руках, и речевок, которые они скандировали.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

В частности, на вопрос автора видео о том, рядом с каким зданием проводится митинг, молодой представитель небольшой группы собравшихся ответил: "чего не знаю, того не знаю".

Однако, по информации издания, организаторами псевдопротеста, очевидно проплаченного, являются бывший министр доходов и сборов Александр Клименко и Юрий Атаманюк, первый заместитель главы налоговой милиции Украины времен Виктора Януковича.

"Мы выступаем за то, чтобы эти реформы наконец прекратить. И на самом деле вернуть Атаманюка и Клименко, потому что эти люди уже проверены временем. У них доллар тогда по 8 (долларов) был, а не то, что сейчас бардак, и за наш счет… Хочется изменений опять в ту сторону, которая была", - высказала мнением одна из активисток.

Стоит отметить, судя по видеозаписи, в митинге принимали участие несколько общественных организаций-однодневок.