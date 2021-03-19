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пятница, 19 марта 2021 05:25

В Хмельницком решили усилить карантин

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В Хмельницком решили усилить карантин
В Хмельницком вводят лайт-режим ограничительных мер.

В Хмельницком с понедельника, 22 марта, усиливают карантин, чтобы уменьшить количество заражений Covid-19.

"По состоянию на вечер 18 марта мы приняли лайт-режим ограничительных мер. Хотим, учитывая близость каникул в школах, уменьшить мобильность хмельнитчан", - пояснил заместитель городского головы Роман Примуш, передает "Независимый общественный портал".

В городе запретят массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные; проведение внешкольной работы кружков; школы должны перейти на дистанционную форму работы, для высших учебных заведений онлайн-обучение является рекомендацией.

Детские сады будут работать.

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Также без ограничений будут работать: общественный транспорт, учреждения торговой сферы и ресторанного бизнеса.

Однако местные власти готовы еще больше усиливать карантин, если ситуация с распространением Covid-19 в дальнейшем будет обостряться.

По состоянию на 18 марта загруженность Covid-больниц Хмельницкого составляла 80%.

17 марта, в городе был зафиксирован суточный рекорд выявленных больных за все время эпидемии - 272 человека.

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