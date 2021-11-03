В Херсонской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась

В Херсонской области снизились показатели заболеваемости и госпитализации. Фото: Reuters

В Херсонской области показатели заболеваемости и госпитализации пациентов с Covid-19 снизились.

Об этом сказали во время совещания министров и президента Владимира Зеленского по противодействию пандемии, передает ОП.

Херсонская была первой, в которой объявили красную зону.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вчера в Украине коронавирусом заболели 23 393 человека. На прошлой неделе в пиковый день обнаружили 26 870 новых больных.

Президент поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко подчеркивать в СМИ ситуацию с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях. И на выплате надбавок медикам в размере 300%.

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На совещании сообщили, что от коронавируса в стране вакцинировали 10 млн. 682 тыс. человек. 7 млн. 597 тыс. получили две дозы. На прошлой неделе вакцинировали 1,7 млн. граждан.

54,6% опрошенных украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса. 42% готовы прививаться при определенных условиях. 65% вакцинированных сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений.