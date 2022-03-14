В Херсоне заканчиваются запасы лекарств и продуктов

В Херсоне заканчиваются запасы продовольствия. Фото: nizhyn.in.ua

В Херсоне заканчиваются нефтепродукты, лекарства, продукты питания, а возможности организовать "зеленый коридор" – нет.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев на сайте городского совета.

"Нет возможности доставить в город гуманитарную помощь. В то же время заканчиваются продукты питания в магазинах, в аптеках – лекарства, на заправках осталось только дизельное топливо – бензина нет", - заявил городской голова.

Российские оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах.

Игорь Колыхаев обратился к СМИ с просьбой помочь в организации "зеленого коридора", чтобы была возможность вывезти раненых и убитых. А также доставить в Херсон медикаменты и продукты.

В городе и других населенных пунктах Херсона проходят мирные акции против вражеских войск.

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