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воскресенье, 27 июня 2021 12:34

В Харькове туристам не хватило мест на самолете в Турцию

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В Харькове туристам не хватило мест на самолете в Турцию
Туристам не хватило мест на самолете в Турцию. Фото: facebook.com/skyup.aero

В Харьковском аэропорту пассажиры не смогли попасть на рейс в Турцию. Причиной стало то, что части туристов не хватило мест в самолете.

Одна из пострадавших отметила, что перевозчик - авиакомпания SkyUp - продала 210 билетов на рейс. А на борту самолета было 189 мест. Об этом туристка рассказала в ролике в Instagram, который разлетелся в сети.

По ее словам, ответа было сложно добиться от перевозчика.

"Самолет уже улетел. Авиакомпания SkyUp. Мы качаемся уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратную связь ни один не дает, говорит: "Разъезжайтесь по домам. Билетов продано больше, чем есть мест на борту. Мы как-то будем решать этот вопрос, но вы не полетите", - поделилась туристка.

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Пострадавших попросили заполнить заявления на имя представителя SkyUp. Туристам пообещали вылет следующим рейсом - сначала в 8:00, затем в 11:00. По словам пассажирки, рейс на 11:00 уже заполнен.

Практика продажи лишних билетов в авиаперевозках давно известна под названием "овербукинг". Перевозчики продают билеты с расчетом на то, что около 10% пассажиров могут не появиться на рейс. В моменты пиковых загрузок (например, в разгар туристического сезона), продажа лишних билетов может приводить к появлению "лишних" пассажиров.

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