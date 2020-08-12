В Харькове декоммунизировали станцию метро

Декоммунизация в Харькове: станцию Московский проспект переименовали на Турбоатом. Фото: Facebook/Харьковский метрополитен

В Харькове в рамках декоммунизации переименовали станцию метро Московский проспект. Новое название - Турбоатом.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

Предприятие выполнило решение горсовета, принятое 16 октября 2019 года. В метро обновили схемы движения с новым названием. А в пресс-службе метрополитена отметили, что станцию переименовали в честь "важнейшего предприятия не только Харькова, но и Украины".

Глава города Геннадий Кернес сообщил, что такое название ему предложил коллектив акционерного общества "Турбоатом". И городские депутаты в прошлом году поддержали это решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковские власти реанимируют память о "маршале-мяснике"

Депутаты Харьковского горсовета поддержали решение о возвращении проспекту Петра Григоренко, декоммунизированному в 2016 году, имени советского маршала Георгия Жукова.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан подписывать петицию на сайте горсовета, предлагавшую вернуть декоммунизированному проспекту прежнее название.