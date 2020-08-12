В Харькове декоммунизировали станцию метро

В Харькове в рамках декоммунизации переименовали станцию метро Московский проспект. Новое название - Турбоатом.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".
Предприятие выполнило решение горсовета, принятое 16 октября 2019 года. В метро обновили схемы движения с новым названием. А в пресс-службе метрополитена отметили, что станцию переименовали в честь "важнейшего предприятия не только Харькова, но и Украины".
Глава города Геннадий Кернес сообщил, что такое название ему предложил коллектив акционерного общества "Турбоатом". И городские депутаты в прошлом году поддержали это решение.
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Депутаты Харьковского горсовета поддержали решение о возвращении проспекту Петра Григоренко, декоммунизированному в 2016 году, имени советского маршала Георгия Жукова.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан подписывать петицию на сайте горсовета, предлагавшую вернуть декоммунизированному проспекту прежнее название.
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