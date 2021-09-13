В Харькове будут производить вакцину от Covid-19

Фармацевтическое предприятие запустит производство ковид-вакцин. Фото: ua.news

В Харькове будут производить вакцину от коронавируса.

Производство вакцин планируют начать в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от Covid-19", - говорится в сообщении.

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Предприятие планирует вложить в производство около 25-30 млн евро.

В Харькове будут производить вакцину CoronaVac, созданную китайской компанией Sinovac Biotech. В этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Немецкая компания BioNTech презентует вакцину против коронавируса для детей от 5 до 11 лет. До конца этого года компания планирует получить одобрение вакцины для детей от 6 месяцев до 2 лет.